В Росії Пєсков знову вдався до ядерних погроз

В РФ заявляють, що не можуть пройти повз “заяви Зеленського щодо превентивного удару по Росії”. Водночас там кажуть, що фюрер Путін відвідає саміт G20.

В Росії знову балакають про ядерний удар. На цей раз там заявляють, що не можуть пройти повз “заяви Зеленського щодо превентивного удару по РФ”.

Про це заявив прессекретар Путіна Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Так, окрім звичних вже “лякалок” про ядерну зброю, в РФ заявляють, що Путін прийме участь у саміті G20. Проте формат начебто поки що не відомий.

“Росія закликає лідерів інших держав звернути увагу на заяву Зеленського про превентивний удар по РФ. Заява Зеленського вкотре наголошує на правоті рішення Путіна про проведення СВО. РФ шкодує, що Захід не приструнив "свого васала" Зеленського після його заяв про превентивний удар по РФ”, - сказав Пєсков.

Окремо він додав, що превентивний удар по Росії - це "небезпечна та кричуща" заява.

Нагадаємо, що перед цим український президент Володимир Зеленський нагадав, що він закликав НАТО вжити превентивних заходів щодо дій РФ до 24 лютого.

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