Причина – ракетный удар, предварительно – баллистика.
В Запорожье раздался мощный взрыв.
Об этом сообщает Telegram-канал ВСУ.
Причина – ракетный удар, тип ракеты устанавливается.
"В Запорожье громко, предварительно баллистика. Будьте в укрытиях", — говорится в сообщении.
Кроме того, в восьми областях Украины раздается воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.
Напомним, 18 ноября российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Камышевской общине Запорожской области. В результате атаки погибли двое сотрудников ГСЧС, кроме того, есть раненые.
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