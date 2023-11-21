В Запорожье раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал ВСУ.

Причина – ракетный удар, тип ракеты устанавливается.

"В Запорожье громко, предварительно баллистика. Будьте в укрытиях", — говорится в сообщении.

Кроме того, в восьми областях Украины раздается воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

В восьми областях раздается тревога

Напомним, 18 ноября российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Камышевской общине Запорожской области. В результате атаки погибли двое сотрудников ГСЧС, кроме того, есть раненые.

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