Россияне атаковали Запорожскую область: есть погибшие

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Камышевской общине Запорожской области. В результате атаки погибли двое сотрудников ГСЧС, кроме того ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Там сообщают, что враг дважды атаковал ракетами мирный населенный пункт.

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"В результате первых двух попаданий ранения получили четверо местных жителей, произошло возгорание жилого дома. Когда же на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, военные страны-террориста произвели повторный обстрел", — говорится в сообщении.

Российский обстрел унес жизни двух сотрудников ГСЧС, еще трое их коллег получили ранения разной степени тяжести.

РФ атакует области Украины

Добавим, сегодня, 18 ноября, россияне ударили по гигантскому Белозерскому обществу. Пострадал мужчина.

Также Россия попала в один из инфраструктурных объектов Одесской области.

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