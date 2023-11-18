Россияне ударили по Херсонщине: есть пострадавший

Воевать против мирных – обычное дело для оккупантов.

Сегодня, 18 ноября, россияне ударили по гигантскому Белозерскому обществу. Пострадал мужчина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Враг около 13.20 обстрелял здание предприятия по артиллерии. В результате атаки ранения получил 56-летний мужчина.

"У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги", – отметили в ОВА.

Пострадавший находится в хирургическом отделении больницы.

Ранее армия врага массированно обстреляла Белозерку в Херсонской области. Там уничтожен объект критической инфраструктуры.

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