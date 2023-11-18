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Росіяни вдарили по Херсонщині: є постраждалий

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Росіяни вдарили по Херсонщині: є постраждалий

Наслідки обстрілу Білозерки 16 листопада / Ілюстративне фото / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Воювати проти мирних – звична справа для окупантів.

Сьогодні, 18 листопада, росіяни вдарили по Велетенському Білозерської громади. Постраждав чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Деталі

Ворог близько 13:20 обстріляв будівлю підприємства з артилерії. Внаслідок атаки поранень зазнав 56-річний чоловік.

"В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги", – зазначили в ОВА.

Наразі потерпілий перебуває у хірургічному відділені лікарні.

Раніше армія ворога масовано обстріляла Білозерку на Херсонщині. Там знищено об'єкт критичної інфраструктури.

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Дата публікації
Перегляди
93
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