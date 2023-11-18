Росіяни вдарили по Херсонщині: є постраждалий

Воювати проти мирних – звична справа для окупантів.
Сьогодні, 18 листопада, росіяни вдарили по Велетенському Білозерської громади. Постраждав чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Деталі
Ворог близько 13:20 обстріляв будівлю підприємства з артилерії. Внаслідок атаки поранень зазнав 56-річний чоловік.
"В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги", – зазначили в ОВА.
Наразі потерпілий перебуває у хірургічному відділені лікарні.
Раніше армія ворога масовано обстріляла Білозерку на Херсонщині. Там знищено об'єкт критичної інфраструктури.
Читайте також: