Атака дронами Одесчины: повреждены нефтебаза и электросети – подробности от Минэнерго

В Одесской области некоторые пользователи без света.
Оккупационная армия России в ночь на 18 ноября атаковала южные регионы Украины беспилотниками. В Одесском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры. По данным Минэнерго, в результате вражеского удара была повреждена нефтебаза и электросети.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Из-за ночной атаки оккупантов без света остались 1 550 потребителей области.
В Запорожской области из-за падения дрона была отключена воздушная ЛЭП – потребители не обесточивались.
Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, повлияет ли удар РФ по инфраструктуре Одесчины на энергосистему Украины.
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