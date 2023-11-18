Россияне готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку

Российские захватчики готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку.

Об этом сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем третьей волны наступления – попытки врага окружить Авдеевку. Ждем, готовимся", — сказал он в эфире национального марафона.

"Скорее всего, будет массовое применение техники, потому что сейчас враг несколько снизил количество авиаударов и снова погнал вперед пехоту. То есть два дня фиксировалось небольшое количество техники и уходили боевые подразделения", — уточнил Штупун.

Спикер также отметил, что в районе Марьинки активность врага не спадает, небольшие группы идут вперед, но "топятся о нашей обороне".

Напомним, вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты начали использовать тактику "кротов". Так, чтобы подобраться незаметно к позициям ВСУ, они роют тоннели.

Российские войска снизили активность своих войск на Авдеевке, впрочем, не отказываются от своих намерений.

19 октября российские оккупанты совершили еще одну полномасштабную атаку севернее Авдеевки.

Юрий Бутусов отмечает, что российские войска перегруппировываются и готовят новый штурм на тех же направлениях севернее Авдеевки.

"Замысел российского командования очевиден — севернее Авдеевки они влезли в узкую низину, которая полностью простреливается украинцами с ближайших высот. Они не могут там закрепиться, потому что под обстрелом с высот содержание этих рубежей будет стоить очень дорого. Поэтому враг будет продолжать штурм, потому что заняты позиции требуют идти вперед дальше", – рассказал он.

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