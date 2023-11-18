Росіяни атакували Запорізьку область: є загиблі

Російські окупанти завдали три ракетні удари по Комишуваській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників ДСНС, крім того є поранені.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Там інформують, що ворог двічі атакував ракетами мирний населений пункт.

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"Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку. Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл", - мовиться у повідомленні.

Російський обстріл забрав життя двох співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

РФ атакує області України

Додамо, сьогодні, 18 листопада, росіяни вдарили по Велетенському Білозерської громади. Постраждав чоловік.

Також Росія поцілила в один з інфраструктурних об'єктів Одеської області.

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