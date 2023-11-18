Ворог інтенсивно обстрілював: як минула ніч у регіонах України

На Херсонщині є загиблі.

Ніч проти 18 листопада у більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 12 обстрілів (54 вибухи). Ворог обстрілював Чернігівський, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Використав міномети, некервані авіаційні ракети. Вночі завдано 2 удари по об’єктам у Чернігівському районі. Попередньо — без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріл Есманської громади. Зафіксовано 2 вибухи з міномету. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 165 вибухів.

Запорізька область: вчора ввечері обласний центр було атаковано 8 безпілотними літальними апаратами, попередньо типу "Shahed". Чотири з них знищено.

Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються.

Дніпропетровщина: вночі загарбники вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає.

На ранок російська армія атакувала Нікополь дронами-камікадзе. Наслідки уточнюються.

Протягом вчорашнього дня ворог п’ять разів обстрілював Нікопольщину. До районного центру та Марганецької громади прилетіли майже півсотні снарядів.

Пошкоджено 9 приватних будинків, 3 гаражі, авто, дві лінії електропередач, газогін. Люди не постраждали.

Харківщина: на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Ветеринарне Харківського району та Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, де наші воїни відбили 4 атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Внаслідок обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено 3 приватні будинки та господарча споруда.

Луганщина: кількість ворожих обстрілів по наших позиціях та населених пунктах залишається стабільно великою. Вогонь противник відкрив по Невському та Білогорівці. За добу противник здійснив 132 обстріли (524 снаряди).

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби — 8 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Щербинівка, с.Нетайлове, с.Ясна Поляна, смт Райське, с.Максимільянівка

Пошкоджено 11 житлових будинків, господарча споруда.

За добу на Донеччині: 3 поранених.

Одещина: сили ППО знищили над областю один безпілотник. Також в Одеському регіоні відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, пошкодило адмінбудівлю. На місці спалахнула пожежа, яку загасили. Один робочий отримав поранення, його госпіталізували.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійські удари по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Куцурубської громади. Минулося без постраждалих

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 101 обстріл (577 снарядів), з них по м. Херсон — 8 обстрілів (26 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 30 населених пунктів області; будинок культури у Бериславському районі.

Ворог обстріляляв будинок у Велетенському Білозерської громади - у власній оселі травми, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік.

У с. Новоберислав внаслідок скидання гранати з дрону поранень зазнав 66-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу російськими військами с. Інгулець поранено 71-річну жінку та її 43-річного сина. Потерпілих доправлено до лікарні.

Всього за добу в області одна людина загинула, 3 — дістали поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Випустили 6 груп “Шахедів”! ППО відпрацювала! Все, що відомо про нічну атаку на Україну

Читайте також: