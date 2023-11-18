Враг интенсивно обстреливал: как прошла ночь в регионах Украины

В Херсонской области есть погибшие.

Ночь на 18 ноября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки — 12 обстрелов (54 взрыва). Враг обстреливал Черниговский, Новгород-Северский и Корюковский районы. Использовал минометы, неуправляемые авиационные ракеты. Ночью нанесен 2 удара по объектам в Черниговском районе. Предварительно – без жертв. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили обстрел Эсманской громады. Зафиксировано 2 взрыва из миномета. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 165 взрывов.

Запорожская область: вчера вечером областной центр был атакован 8 беспилотными летательными аппаратами, предварительно типа "Shahed". Четыре из них уничтожены.

В результате атаки повреждение инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Днепропетровщина: ночью захватчики ударили по Марганецкой громаде на Никопольщине из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.

К утру российская армия атаковала Никополь дронами-камикадзе. Последствия уточняются.

В течение вчерашнего дня враг пять раз обстреливал Никопольщину. В районный центр и Марганецкую громаде прилетели почти полсотни снарядов.

Повреждены 9 частных домов, 3 гаража, авто, две линии электропередач, газопровод. Люди не пострадали.

Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись Ветеринарному Харьковскому району и Бударкам Чугуевскому району.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки, где наши воины отразили 4 атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово.

В результате обстрела с. Куриловка Купянского района повреждены 3 частных дома и хозяйственная постройка.

Луганщина: количество вражеских обстрелов по нашим позициям и населенным пунктам остается стабильно большим. Огонь противник открыл по Невскому и Белогоровке. За сутки противник совершил 132 обстрела (524 снаряда).

Донетчина: под огнем россиян за прошлые сутки — 8 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, Торецк, пгт Щербиновка, с.Нетайлово, с.Ясна Поляна, пгт Райское, с.Максимильяновка. Повреждены 11 жилых домов, хозяйственная постройка.

За сутки в Донецкой области: 3 раненых.

Одесская область: силы ПВО уничтожили над областью один беспилотник. Также в Одесском регионе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры, повредило админздание. На месте загорелся пожар, который потушили. Один рабочий получил ранение, его госпитализировали.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера под вражеским артиллерийским обстрелом находилась акватория Куцурубской громады. Обошлось без пострадавших

Херсонщина: за сутки по области противник произвел 101 обстрел (577 снарядов), из них по г. Херсон — 8 обстрелов (26 снарядов).

Россияне попали в районы 30 населенных пунктов области; дом культуры в Бериславском районе.

Враг обстрелял дом в Белозерской громаде — в собственном доме травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний мужчина.

В с. Новоберислав в результате сброса гранаты с дрона ранений получил 66-летний мужчина.

В результате обстрела российскими войсками с. Ингулец ранен 71-летняя женщина и ее 43-летний сын. Пострадавшие доставлены в больницу.

Всего за сутки в области один человек погиб, 3 — получили ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Выпустили 6 групп "Шахедов"! ПВО отработало! Все, что известно о ночной атаке на Украину

Читайте также: