У Запоріжжі пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє Telegram-канал ЗСУ.

Причина - ракетний удар, тип ракети встановлюється.

"У Запоріжжі гучно, попередньо балістика. Будьте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у восьми областях України лунає повітряна тривога. Про це свідчить мапа повітряних тривог.

У восьми областях лунає тривога

Нагадаємо, 18 листопада російські окупанти завдали три ракетні удари по Комишуваській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників ДСНС, крім того є поранені.

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