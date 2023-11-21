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У Запоріжжі пролунав потужний вибух

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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У Запоріжжі пролунав потужний вибух

Вибух / Фото: pixabay.com

Причина - ракетний удар, попередньо - балістика.

У Запоріжжі пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє Telegram-канал ЗСУ.

Причина - ракетний удар, тип ракети встановлюється.

"У Запоріжжі гучно, попередньо балістика. Будьте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у восьми областях України лунає повітряна тривога. Про це свідчить мапа повітряних тривог.

У восьми областях лунає тривога / ©
У восьми областях лунає тривога

Нагадаємо, 18 листопада російські окупанти завдали три ракетні удари по Комишуваській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників ДСНС, крім того є поранені.

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Дата публікації
Перегляди
2822
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