Причина - ракетний удар, попередньо - балістика.
У Запоріжжі пролунав потужний вибух.
Про це повідомляє Telegram-канал ЗСУ.
Причина - ракетний удар, тип ракети встановлюється.
"У Запоріжжі гучно, попередньо балістика. Будьте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у восьми областях України лунає повітряна тривога. Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Нагадаємо, 18 листопада російські окупанти завдали три ракетні удари по Комишуваській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників ДСНС, крім того є поранені.
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