Судді "майданівців": що з ними і скільки вийшли "сухими з води"

За підрахунками ЗМІ, 170 суддів, причетних до утисків учасників Майдану, досі перебувають на посадах.

Станом на сьогодні, 21 листопада, у десяту річницю від початку Євромайдану та Революції Гідності, в Україні налічується 170 суддів, які допомагали режиму Януковича боротися з протестувальниками, але досі працюють на своїх посадах. Ще частина суддів – у відставці, яка передбачає пожиттєве утримування.

Про це йдеться в матеріалі "Слідства.Інфо" "Революція Гідності: що сталось з суддями Майдану через 10 років".

За інформацією журналістів, загалом в Україні є понад 300 суддів, які причетні до утисків протестувальників. Серед них:

лише 20 суддів звільнилися за власним бажанням;

ще 53 були звільнені за якісь порушення (іноді не пов’язані зі справами Майдану);

16 не здійснюють правосуддя, але отримують зарплатню;

61 суддя зараз у відставці, яка передбачає пожиттєве щомісячне утримування.

"Розмір цього щомісячного утримання залежить від зарплатні судді та його стажу – чим вищий стаж, тим більше суддя отримує грошей. Ці виплати можуть сягати сотень тисяч гривень на місяць", – йдеться у статті.

Видання наводить приклад судді Ігоря Лічевецького, який вирішив скористатися можливістю пожиттєвого утримування за кошт українців.

2014 року колегія суддів, у якій був Лічевецький, розглядала апеляційну скаргу на постанову ОАСКу (нині ліквідованого спеціалізованого адміністративного суду Києва) про заборону мирних протестів на Майдані. Ця постанова стала формальною причиною для силового розгону протестувальників на Майдані.

Зазначається, що після Революції Гідності Лічевецький продовжив працювати та навіть потрапив до Шостого апеляційного адміністративного суду. Він пішов у відставку в липні 2023 року і тепер перебуває на утримуванні у держави.

А суддя Оксана Царевич, яка позбавляла права керувати автомобілем "автомайданівців", 2021 року повернулась працювати у Печерський районний суд міста Києва. Наказ про звільнення Царевич скасували.