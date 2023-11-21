Судьи "майдановцев": что с ними и сколько вышли "сухими из воды"

По подсчетам СМИ, 170 судей, причастных к притеснениям участников Майдана, до сих пор находятся на своих должностях.

На сегодня, 21 ноября, в десятую годовщину с начала Евромайдана и Революции Достоинства, в Украине насчитывается 170 судей, которые помогали режиму Януковича бороться с протестующими, но до сих пор работают на своих должностях. Еще часть судей – в отставке, предусматривающей пожизненное содержание.

Об этом говорится в материале "Следствия.Инфо" "Революция Достоинства: что произошло с судьями Майдана через 10 лет".

По информации журналистов, всего в Украине более 300 судей, причастных к притеснениям протестующих. Среди них:

только 20 судей уволились по собственному желанию;

еще 53 были уволены за какие-то нарушения (иногда не связанные с делами Майдана);

16 не совершают правосудие, но получают зарплату;

61 судья сейчас в отставке, предусматривающей пожизненное ежемесячное содержание.

"Размер этого ежемесячного содержания зависит от зарплаты судьи и его стажа – чем выше стаж, тем больше судья получает денег. Эти выплаты могут достигать сотен тысяч гривен в месяц", – говорится в статье.

Издание приводит пример судьи Игоря Личевецкого, решившего воспользоваться возможностью пожизненного содержания за счет украинцев.

В 2014 году коллегия судей, в которой был Личевецкий, рассматривала апелляционную жалобу на постановление ОАСК (ныне ликвидированного специализированного административного суда Киева) о запрете мирных протестов на Майдане. Это постановление стало формальной причиной силового разгона протестующих на Майдане.

Отмечается, что после Революции Достоинства Личевецкий продолжил работать и даже попал в Шестой апелляционный административный суд. Он ушел в отставку в июле 2023 г. и теперь находится на содержании у государства.

А судья Оксана Царевич, лишавшая права управлять автомобилем "автомайдановцев", в 2021 году вернулась работать в Печерский районный суд города Киева. Приказ об увольнении Царевич отменили.