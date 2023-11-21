Судьи "майдановцев": что с ними и сколько вышли "сухими из воды"

По подсчетам СМИ, 170 судей, причастных к притеснениям участников Майдана, до сих пор находятся на своих должностях.
На сегодня, 21 ноября, в десятую годовщину с начала Евромайдана и Революции Достоинства, в Украине насчитывается 170 судей, которые помогали режиму Януковича бороться с протестующими, но до сих пор работают на своих должностях. Еще часть судей – в отставке, предусматривающей пожизненное содержание.
Об этом говорится в материале "Следствия.Инфо" "Революция Достоинства: что произошло с судьями Майдана через 10 лет".
По информации журналистов, всего в Украине более 300 судей, причастных к притеснениям протестующих. Среди них:
- только 20 судей уволились по собственному желанию;
- еще 53 были уволены за какие-то нарушения (иногда не связанные с делами Майдана);
- 16 не совершают правосудие, но получают зарплату;
- 61 судья сейчас в отставке, предусматривающей пожизненное ежемесячное содержание.
"Размер этого ежемесячного содержания зависит от зарплаты судьи и его стажа – чем выше стаж, тем больше судья получает денег. Эти выплаты могут достигать сотен тысяч гривен в месяц", – говорится в статье.
Издание приводит пример судьи Игоря Личевецкого, решившего воспользоваться возможностью пожизненного содержания за счет украинцев.
В 2014 году коллегия судей, в которой был Личевецкий, рассматривала апелляционную жалобу на постановление ОАСК (ныне ликвидированного специализированного административного суда Киева) о запрете мирных протестов на Майдане. Это постановление стало формальной причиной силового разгона протестующих на Майдане.
Отмечается, что после Революции Достоинства Личевецкий продолжил работать и даже попал в Шестой апелляционный административный суд. Он ушел в отставку в июле 2023 г. и теперь находится на содержании у государства.
А судья Оксана Царевич, лишавшая права управлять автомобилем "автомайдановцев", в 2021 году вернулась работать в Печерский районный суд города Киева. Приказ об увольнении Царевич отменили.
Напомним, что сегодня, в 10-ю годовщину начала событий Революции Достоинства, ГБР заявило о финишной прямой в расследовании дел Майдана и назвало обвиняемых.
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