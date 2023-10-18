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Массовый расстрел на Майдане 2014 года: суд объявил приговор пяти "беркутовцам"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Массовый расстрел на Майдане 2014 года: суд объявил приговор пяти "беркутовцам"

Революция Достоинства 2014 / Фото: УНИАН

Суд по этому делу начался еще в 2016 году.

В среду, 18 октября, Святошинский райсуд Киева признал виновными пятерых "беркутовцев", обвиняемых в массовом расстреле людей во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года.

Об этом стало известно во время заседания суда.

Перед судом поставили:

  • Олег Янишевский,
  • Павел Аброськин,
  • Сергей Зинченко,
  • Александр Маринченко,
  • Сергей Тамтур.

Суд по этому делу начался еще в 2016 году. И почти год суд присяжных Святошинского райсуда находился в совещательной комнате.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Приговор по делу о расстреле майдановцев: прямое включение из зала суда

Сторона потерпевших просила пожизненное заключение для всех пятерых обвиняемых.

Согласно приговору среди 5-ти человек, которым было предъявлено обвинение, признаны виновными в массовых убийствах безоружных граждан — участников акций протеста (ч. 2 ст. 365, п. п. 1,5, 12 ч.2 ст. 115; ч. 115; 2 ст.15, п. п. 1,5, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины).

Приговор суда

По решению суда:

  • Олегу Янишевскому назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Также его лишили специального звания "подполковник милиции".
  • Павлу Аброскину и Сергею Зинченко назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Также их лишили специального звания "сержант милиции".
  • Александр Маринченко суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, лишив на два года права заниматься правоохранительной деятельностью.
  • Сергея Тамтуру суд по всем статьям суд оправдал.

Как сообщает корреспондент ТСН из зала суда, за шесть лет проведено 320 судебных заседаний, из которых 10 – в режиме видеоконференции. Судом допрошены 245 человек – это потерпевшие, свидетели из числа правоохранителей и протестующих, а также другие очевидцы, эксперты, обвиняемые. Кроме того, исследованы более 3 Тб. видео и фото материалов.

Напомним, в октябре 2023 года Государственное бюро расследований завершило наибольшее расследование дела Майдана. В деле обвиняют бывшее высшее руководство Украины.

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Дата публикации
Просмотры
628
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