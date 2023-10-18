Массовый расстрел на Майдане 2014 года: суд объявил приговор пяти "беркутовцам"

Суд по этому делу начался еще в 2016 году.

В среду, 18 октября, Святошинский райсуд Киева признал виновными пятерых "беркутовцев", обвиняемых в массовом расстреле людей во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года.

Об этом стало известно во время заседания суда.

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Перед судом поставили:

Олег Янишевский,

Павел Аброськин,

Сергей Зинченко,

Александр Маринченко,

Сергей Тамтур.

Суд по этому делу начался еще в 2016 году. И почти год суд присяжных Святошинского райсуда находился в совещательной комнате.

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Сторона потерпевших просила пожизненное заключение для всех пятерых обвиняемых.

Согласно приговору среди 5-ти человек, которым было предъявлено обвинение, признаны виновными в массовых убийствах безоружных граждан — участников акций протеста (ч. 2 ст. 365, п. п. 1,5, 12 ч.2 ст. 115; ч. 115; 2 ст.15, п. п. 1,5, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины).

Приговор суда

По решению суда:

Олегу Янишевскому назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Также его лишили специального звания "подполковник милиции".

назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Также его лишили специального звания "подполковник милиции". Павлу Аброскину и Сергею Зинченко назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Также их лишили специального звания "сержант милиции".

и наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Также их лишили специального звания "сержант милиции". Александр Маринченко суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, лишив на два года права заниматься правоохранительной деятельностью.

назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, лишив на два года права заниматься правоохранительной деятельностью. Сергея Тамтуру суд по всем статьям суд оправдал.

Как сообщает корреспондент ТСН из зала суда, за шесть лет проведено 320 судебных заседаний, из которых 10 – в режиме видеоконференции. Судом допрошены 245 человек – это потерпевшие, свидетели из числа правоохранителей и протестующих, а также другие очевидцы, эксперты, обвиняемые. Кроме того, исследованы более 3 Тб. видео и фото материалов.

Напомним, в октябре 2023 года Государственное бюро расследований завершило наибольшее расследование дела Майдана. В деле обвиняют бывшее высшее руководство Украины.

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