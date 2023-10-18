Бои за Бахмут: воины ВСУ рассказали об успехах на этом участке фронта

Украинские военные продолжают движение вперед в Бахмутском направлении. Недавно отбитые у врага села Клищиевка и Андреевка уже понемногу становятся тыловыми, но россияне пытаются вернуть утраченные позиции.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Ситуация в Бахмутском направлении

28-я отдельная механизированная бригада имени "Рыцарей Зимнего похода" освобождает Украину на Бахмутском направлении. Они ликвидируют российских окупантов. Уже второй день подряд минометчики бьют по одной и той же точке. Накануне утром оттуда оккупанты пытались прорвать нашу линию обороны.

"Это было несколько БПМ с десантом, и все они были успешно ликвидированы", — говорит минометчик Владимир.

Украинский миномет

Теперь задача у бойцов сделать так, чтобы противник и голову не думал выдвинуть из своих укрытий. После отработки воины ВСУ прислушаются, не ответят ли оккупанты.

"Сначала кажется, что на этом участке фронта тихо. Но постоянно с каждой посадки раздаются выходы нашей артиллерии. А это значит, что они либо прикрывают наших армейцев, которые штурмуют российские позиции. Или наоборот — отбивают очередной штурм окупантов", — отмечает корреспондент Юлия Кириенко.

Что происходит в стабилизационном пункте

Рядом с фронтом работает стабилизационный пункт, куда привозят раненых бойцов ВСУ.

"Чаще всего это минно-взрывная травма, осколочные ранения в конечности и туловище", — говорит руководитель стабилизационного пункта Виктор Родин.

Виктор Родин

У одного бойца сквозное пулевое ранение ноги. По меркам войны – легкое. У соседей по кроватям в стабпункте – контузии. Один из бойцов даже говорить не может – так сильно взрывная волна поразила голову. Юрий получил контузию еще на рассвете и не думал обращаться к медикам, пока не травмировал ногу.

Медики говорят, что количество раненых уменьшилось за последние дни. Хотя штурмы и продвижение вперед наших бойцов не прекращаются. Ценой собственной крови бойцы силы обороны уже сделали тыловыми недавно освобожденные Клищиевку и Андреевку.

Стабилизационный пункт

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бойцы не успевают подносить мины! Борьба за освобожденные территории на Бахмутском направлении

Напомним, начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире общенационального телемарафона 17 октября сообщил, что Силы обороны имеют успехи на Бахмутском направлении, они закрепляются в районе железной дороги вблизи Клищиевки.

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