Бої за Бахмут: воїни ЗСУ розповіли про успіхи на цій ділянці фронту

Українські військові продовжують рух уперед на Бахмутському напрямку. Нещодавно відбиті у ворога села Кліщіївка та Андріївка вже потроху стають тиловими, але росіяни намагаються повернути втрачені позиції.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Ситуація Бахмутському напрямку

28-ма окрема механізована бригада імені "Лицарів Зимового походу" звільняє Україну на Бахмутському напрямку. Вони ліквідовують російський окупантів. Вже другий день поспіль мінометники бʼють по одній і тій самій точці. Бо напередодні зранку звідти окупанти намагались прорвати нашу лінію оборони.

"Це було декілька БПМ з десантом і всі вони були успішно ліквідовані", - каже мінометник Володимир.

Український міномет

Тепер завдання у бійців зробити так, аби противник і голову не думав висунути зі своїх укриттів. Після відпрацювання воїни ЗСУ прислухаються, чи окупанти не вдарять у відповідь.

"Спочатку здається, що на цій ділянці фронту тихо. Але повсякчас з кожної посадки лунають виходи нашої артилерії. А це значить, що вони або прикривають наших армійців, які штурмують російські позиції. Або навпаки - відбивають черговий штурм окупантів", - зазначає кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Що відбується у стабілізаційному пункті

Поруч із фронтом працює стабілізаційний пункт, куди привозять поранених бійців ЗСУ.

"Частіше всього це - мінно-вибухова травма, осколкові поранення у кінцівки та тулуб", - каже керівник стабілізаційного пункту Віктор Родін.

Віктор Родін

В одного бійця наскрізне кульове поранення ноги. За мірками війни - легке. В сусідів по ліжках у стабпункті - контузії. Один з бійців навіть говорити не може - так сильно вибухова хвиля вразила голову. Юрій отримав контузію ще на світанку та не думав звертатись до медиків, аж поки не травмував ногу.

Медики кажуть, що кількість поранених зменшилась за останні дні. Хоча штурми і просування вперед наших бійців не припиняються. Кожен черговий метр на Бахмутському напрямку виборюють вперто. Ціною власної крові бійці сили оборони вже зробили тиловими нещодавно звільнені Кліщіївку та Андріївку.

Стабілізаційний пункт

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бійці не встигають підносити міни! Боротьба за звільнені території на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, начальник пресслужби Східного угрупуовання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону 17 жовтня повідомив, що Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку, вони закріплюються в районі залізниці поблизу Кліщіївки.

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