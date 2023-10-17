"Z-каналы начинают истерить": ВСУ продвигаются вперед в районе Бахмута

Уходя, оккупанты минуют территорию, чтобы помешать украинским защитникам в продвижении.

Силы обороны преуспевают на Бахмутском направлении, они закрепляются в районе железной дороги вблизи Клещиевки.

Об этом рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире общенационального телемарафона во вторник, 17 октября.

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"На южном направлении близ Бахмута мы продолжаем свои наступательные действия. Да, уже кафиры в своих Z-каналах начинают истерить, что им приходится терять свои позиции к югу от Бахмута, что обстановка для них там максимально сложная и неудобная. Они начинают отходить к трассе Бахмут-Горловка и собираются закрепляться там", – сообщил он.

Евлаш добавил, что отходя, оккупанты заменять территорию, там достаточно большие минно-взрывные поля, но это не мешает украинским силам двигаться вперед.

"Сейчас на некоторых участках мы уже зашли за железную дорогу, закрепились и продолжаем наносить огненное поражение по противнику", — отметил спикер.

Вблизи Курдюмовки, по словам Евлаша, ситуация напряженная, российские захватчики пытаются контратаковать, подтягивают туда свои резервы разных подразделений.

"Это отдельные мотострелковые батальоны и полки, также там есть парашютно-десантные подразделения, и "Шторм Z", и "Боевой армейский резерв", — подчеркнул он.

Напомним, во вторник, 17 октября, Владимир Зеленский провел Ставку и сообщил об успехах сил обороны на фронте.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Срочное обращение Зеленского 17 октября

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