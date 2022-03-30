Великобритания готова стать гарантом безопасности Украины

Если Киев об этом попросит, ответом будет – да.

Великобритания заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины.

Об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард.

"И то, что мы хотим сделать, это помочь любым возможным способом, закончить эту войну, обеспечить вывод российских войск вторжения. Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство Украины попросит нас об этом — да", — сказала она.

Она также отметила, что Великобритания оказывает значительную гуманитарную помощь и военную поддержку Киеву. Общая сумма, направленная на помощь Украине, составляет более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский почти каждый день проводят телефонные разговоры.

Напомним, вчера, 29 марта, в Турции прошли украинско-российские переговоры. Украина работает над созданием нового механизма гарантий безопасности. Украина хочет, чтобы это был международный договор. Консультации должны продолжаться три дня, после чего страны-гаранты будут обязаны предоставить Украине помощь – вооружением, военными, закрытым небом.

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