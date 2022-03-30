Велика Британія готова стати гарантом безпеки України

Якщо Київ про це попросить, відповіддю буде – так.

Велика Британія заявила про готовність стати гарантом безпеки України.

Про це повідомила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудвард.

"І те, що ми хочемо зробити, це допомогти у будь-який можливий спосіб, закінчити цю війну, забезпечити виведення російських військ вторгнення. Ми були б раді зіграти у цьому роль, якщо уряд України попросить нас про це – так", - сказала вона.

Вона також зазначила, що Велика Британія надає значну гуманітарну допомогу та військову підтримку Києву. Загальна сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

Борис Джонсон та Володимир Зеленський майже щодня проводять телефонні розмови.

Нагадаємо, вчора, 29 березня у Туреччині пройшли українсько-російські переговори. Україна працює над створенням нового механізму гарантій безпеки. Україна хоче, щоб це був міжнародний договір. Консультації мають тривати три дні, після цього країни-гаранти будуть зобов'язані надати Україні допомогу – озброєнням, військовими, закритим небом.

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