Воздушные силы "подстрелили" 9 вражеских беспилотников

С начала суток 24 апреля по состоянию на 18:00 подразделения Воздушных Сил ВС Украины уничтожены девять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ.

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В сообщении уточнили, что больше всего вражеских дронов было уничтожено на восточном направлении. Шесть ударных "Shahed-136/131" удалось "приземлить" в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Еще три вражеских беспилотника Воздушные силы "подстрелили" в зоне ответственности воздушного командования "Юг". В частности, были уничтожены два ударных "Ланцета" и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Инфографика Воздушных сил ВСУ об уничтоженных беспилотниках по состоянию на 18:00 24 апреля 2023 года / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, Москву атакуют беспилотники. 24 апреля там заметили два дрона, якобы разведывавших местность.

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