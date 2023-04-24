Воздушные силы "подстрелили" 9 вражеских беспилотников

Иранскими дронами-камикадзе враг пытался атаковать на восточном фронте.
С начала суток 24 апреля по состоянию на 18:00 подразделения Воздушных Сил ВС Украины уничтожены девять вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ.
В сообщении уточнили, что больше всего вражеских дронов было уничтожено на восточном направлении. Шесть ударных "Shahed-136/131" удалось "приземлить" в зоне ответственности воздушного командования "Восток".
Еще три вражеских беспилотника Воздушные силы "подстрелили" в зоне ответственности воздушного командования "Юг". В частности, были уничтожены два ударных "Ланцета" и один БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, Москву атакуют беспилотники. 24 апреля там заметили два дрона, якобы разведывавших местность.
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