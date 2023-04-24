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Воздушные силы "подстрелили" 9 вражеских беспилотников

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Воздушные силы "подстрелили" 9 вражеских беспилотников

Один из сбитых вражеских беспилотников иранского производства, которые под маркой "Герань" применяют российские оккупанты / Фото: Associated Press

Иранскими дронами-камикадзе враг пытался атаковать на восточном фронте.

С начала суток 24 апреля по состоянию на 18:00 подразделения Воздушных Сил ВС Украины уничтожены девять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ.

В сообщении уточнили, что больше всего вражеских дронов было уничтожено на восточном направлении. Шесть ударных "Shahed-136/131" удалось "приземлить" в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Еще три вражеских беспилотника Воздушные силы "подстрелили" в зоне ответственности воздушного командования "Юг". В частности, были уничтожены два ударных "Ланцета" и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Инфографика Воздушных сил ВСУ об уничтоженных беспилотниках по состоянию на 18:00 24 апреля 2023 года / © Командование Воздушных Сил ВСУ
Инфографика Воздушных сил ВСУ об уничтоженных беспилотниках по состоянию на 18:00 24 апреля 2023 года / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, Москву атакуют беспилотники. 24 апреля там заметили два дрона, якобы разведывавших местность.

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Дата публикации
Просмотры
392
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