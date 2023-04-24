В Подмосковье упал дрон с 17 килограммами взрывчатки: первые подробности

Официальных комментариев от российских властей пока нет.

В Подмосковье упал дрон-камикадзе, начиненный огромным количеством взрывчатки.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza.

По информации источника, упал беспилотник в Богородском городском округе Подмосковья и был начинен 17 килограммами пластического взрывчатого вещества С-4. Общая масса данного аппарата составила 85 кг.

Обнаружила его местная жительница в одном из лесных массивов, всего в 300 метрах от собственного дома и сразу вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Российские медиа отмечают, что упавший БПЛА якобы является UJ-22 Airborn украинского производства и его начинили 30 брикетами по 570 граммов каждый с боеприпасами США.

По предварительной информации, причиной катастрофы стало закончившееся топливо, ведь максимальная дальность подобных дронов-камикадзе составляет 800 километров, а передвигаются они со скоростью 140 км/ч. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Российские власти в Кремле и Минобороны никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, вечером 20 апреля в российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба, раздался мощный взрыв. Пропаганда РФ традиционно обвинила Украину, однако со временем ответственность за взрыв взяло на себя российское Минобороны.

22 апреля в Белгороде обнаружили еще один взрывоопасный предмет. Рядом с местом недавнего взрыва обнаружили неразорвавшийся боеприпас.

23 апреля стало известно, что во Владимирской области РФ произошел странный взрыв. Вблизи появились три воронки разных диаметров.

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