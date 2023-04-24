В аэропорту Катманду во время взлета загорелся самолет: детали

Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся во время вылета из аэропорта Катманду.

В аэропорту Катманду во время взлета загорелся самолет авиакомпании Fly Dubai.

Об этом пишут в соцсетях.

Как сообщается, самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся во время взлета из аэропорта Катманду. После чего он пытался совершить посадку. На месте дежурили пожарные наряды.

В самой авиакомпании отметили, что рейс FZ 576 f в небе столкнулся с птицей. Самолет совершал перелет из Катманду в Дубаи. Пилоты самолета сразу объявили о чрезвычайной ситуации.

Со временем ситуация на борту стабилизировалась, а борт продолжил полет.

Напомним, что в столице государства-агрессорки Москве вечером, 24 апреля, закрыли воздушное пространство над аэропортом "Внуково".

Читайте также: