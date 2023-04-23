В Николаевской области сбили российский беспилотник: подробности

В Николаевской области в воскресенье, 23 апреля, был сбит российский беспилотник "Мерлин".

Об этом сообщает Воздушное командование "Пивдень".

"23 апреля 2023 года, около 11.50, в Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин", — говорится в сообщении.

Отметим, что воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 11:24 и отменили в 11:55.

Напомним, в Николаевской области в ночь на Пасху россияне убили 18-летнюю Викторию В. и 17-летнего Вячеслава Г. Они вместе шли освящать пасхи, когда начался российский ракетный удар.

Также суд назначил 11,5 года лишения свободы корректировщику, наводившему российские ракеты "Калибр" на Николаев.

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