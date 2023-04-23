Анна Тринчер после операции нарвалась на хейт в Сети: певица отреагировала

Певица Анна Тринчер на днях отважилась на сложную пятичасовую операцию, во время которой ей удалили зубы мудрости.

Сначала исполнительница не хотела раскрывать причину хирургического вмешательства, так что пользователи Сети начали строить свои догадки. Большинство подписчиков Анны решили, что она снова делает пластическую операцию и начали ее критиковать.

"До операции я специально не говорила, что за операция у меня будет... И что мы здесь видим? У кого, что болит... И при чем, что я ничего не говорила о пластике. Хотя даже и говорила бы. .", — отреагировала на критику Тринчер в сторис в Instagram.

Анна Тринчер ответила на хейт / Фото: instagram.com/annatrincher_official

По словам артистки, уже несколько лет подряд ее постоянно хейтят из-за изменений во внешности и пластине операции, которых она даже не совершала. Такое поведение подписчиков порой очень оскорбляет Анну.

"Второй год меня хейтят за изменения во внешности... Говорят: "Раньше было лучше! Сейчас, как силиконовая кукла". Извините, но мне досадно за себя. Почему для людей делать пластику – это не любить свое тело? А ходить на спорт, правильно питаться, идти к фигуре своей мечты – это тоже из-за не любви к своему телу? ", — высказалась Тринчер.

Анна Тринчер ответила на хейт / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер ответила на хейт / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Как выразилась Анна, все это время она пытается быть откровенной со своими поклонниками и не боится показать себя такой, которая есть в разных жизненных ситуациях. По мнению звезды, хейтерам стоит присмотреться к себе и своим комплексам прежде, чем писать комментарии.

"Я не боюсь вам показаться такой! Бродная голова, что-то намазано от отеков, со щеками на пол экрана. Это постоянное состояние! Дай себе ответ на вопрос: тебя бесит то, что я так могу, что мне не стыдно показывать себя на миллионную аудиторию ? Вдохновляет ли?", — обратилась к критикам певица.

Анна Тринчер ответила на хейт / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер ответила на хейт / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, что после операции Анна Тринчер ошеломила тем, как выглядит ее лицо.

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