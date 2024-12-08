Враг пытается оцепить Торецк: ВСУ сообщили о ситуации

Российские войска заходят в Торецк небольшими группами, пытаясь закрепиться в зданиях, но несут значительные потери.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" Михаил Стойкевич во время эфира телемарафона 8 декабря.

Враг использует все доступные виды оружия, в том числе артиллерию и корректируемые авиационные бомбы (КАБ), несмотря на риск для своих бойцов.

Известно, что враг не эвакуирует своих раненых. Окружить Торец оккупантам не удается.

"По состоянию на данный момент угроза окружения города отсутствует. Несмотря на сложность условий, украинские подразделения удерживают преимущество и эффективно противодействуют агрессору", — сказал он.

ВСУ активно используют FPV-дроны для ночных атак, оснащенные системами наблюдения, адаптированными к условиям тьмы.

"Подразделения эффективно уничтожают вражеские группы, пытающиеся проникать в город, пряча их под обломками сооружений", — сказал Михаил Стойкевич.

Российские силы развивают БПЛА на оптоволокне, что сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Обе стороны сталкиваются с трудностями в использовании беспилотников из-за дождей и обморожений, что снижает эффективность техники.

Напомним, ситуация в Торецке очень сложная. Враг штурмует город и стирает его артиллерией и авиацией. ВСУ ликвидируют до сотни окупантов ежедневно.

Читайте также: