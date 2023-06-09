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Взрывы раздались в Днепропетровской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
694
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались в Днепропетровской области

Взрывы на Днепропетровщине ночью 9 июня / Фото: ТСН.ua

По предварительной информации, работает ПВО.

В ночь на пятницу, 9 июня, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровской области.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации, работает ПВО. Местные власти призывают жителей не игнорировать тревогу и не снимать работу украинских защитников.

Напомним, российские оккупанты 8 июня ударили двумя ракетами по Уманскому району Черкасской области. В результате очередной вражеской атаки пострадали люди. На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.

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Дата публикации
Просмотры
694
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