Взрывы раздались в Днепропетровской области

В ночь на пятницу, 9 июня, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровской области.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации, работает ПВО. Местные власти призывают жителей не игнорировать тревогу и не снимать работу украинских защитников.

Напомним, российские оккупанты 8 июня ударили двумя ракетами по Уманскому району Черкасской области. В результате очередной вражеской атаки пострадали люди. На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.