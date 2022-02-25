Зеленский объявил всеобщую мобилизацию

Соответствующий указ обнародован на сайте Президента.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении всеобщей мобилизации в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.
Об этом говорится в обнародованном на сайте Президента указе.
"В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с частью второй статьи 102 пунктов 1, 17, 20 части первой 106 Конституции Украины постановляю: 1. Объявить и провести общую мобилизацию", — говорится в документе.
Мобилизация будет проводиться в течение 90 суток на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.
Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины. Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины осуществить в объемах, определенных согласно мобилизационным планам.
Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.
Кабинету Министров Украины поручено обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий других мер, связанных с объявлением и проведением общей мобилизации.
Служа безопасности Украины согласно указу должна осуществить меры контрразведывательного обеспечения при выполнении общей мобилизации.
Местным органам исполнительной власти во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, с участием органов местного самоуправления и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц – предпринимателей поручено организовать и обеспечить в установленном порядке:
1) своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и воинские части;
2) осуществление призыва военнообязанных, резервистов на военную службу, их доставки в воинские части и учреждения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины. Государственная пограничная служба Украины, Государственная специальная служба транспорта. Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других воинских формирований Украины;
3) выделение временно зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставление услуг Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе Украины, Государственной специальной службе транспорта, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины и другим военным формированием Украины в соответствии с мобилизационными планами.
Главы областных государственных администраций должны обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
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- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.