Зеленский оценил потери Украины и РФ в Бахмуте

Президент заверил, что украинские защитники Бахмута имели самое лучшее вооружение, хотя на самом начала обороны города у нас еще не было мощного оружия.

Во время боев за Бахмут РФ потеряла 81 тыс. окупантов только из состава ЧВК "Вагнер". Однако и Украина понесла серьезные потери.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю Дня журналиста.

По его информации, 21 тысяча вагнеровцев была уничтожена в Бахмуте, еще 60 тысяч — ранены.

"То есть потерь 81 тыс. вагнеровцев. Там серьезная защита, или мощные люди? Я думаю, да. Мы понимаем сколько потерь у нас было. У нас были потери, но это даже нельзя сравнивать. Не хочу говорить о деталях, но все наилучшее, все новейшее люди получили на этом направлении. Лучшие системы, лучшую артиллерию, все лучшее. Я думаю, что это самая мощная защита, которую только можно было спланировать. Все понимали, что Бахмут будет держать сотни тысяч людей, не десятки, а сотни", – объяснил глава государства.