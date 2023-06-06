Зеленский оценил потери Украины и РФ в Бахмуте

Президент заверил, что украинские защитники Бахмута имели самое лучшее вооружение, хотя на самом начала обороны города у нас еще не было мощного оружия.
Во время боев за Бахмут РФ потеряла 81 тыс. окупантов только из состава ЧВК "Вагнер". Однако и Украина понесла серьезные потери.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю Дня журналиста.
По его информации, 21 тысяча вагнеровцев была уничтожена в Бахмуте, еще 60 тысяч — ранены.
"То есть потерь 81 тыс. вагнеровцев. Там серьезная защита, или мощные люди? Я думаю, да. Мы понимаем сколько потерь у нас было. У нас были потери, но это даже нельзя сравнивать. Не хочу говорить о деталях, но все наилучшее, все новейшее люди получили на этом направлении. Лучшие системы, лучшую артиллерию, все лучшее. Я думаю, что это самая мощная защита, которую только можно было спланировать. Все понимали, что Бахмут будет держать сотни тысяч людей, не десятки, а сотни", – объяснил глава государства.
Ранее издание Sky News писало, что в битве за Бахмут РФ потеряла не менее 60 тысяч солдат.
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