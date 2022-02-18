Аптечка первой помощи: что должно быть внутри

Практические знания и четкие алгоритмы – это действительно то, что может защитить от паники и тревоги.

Среди украинцев – ажиотажный спрос на курсы первой медицинской помощи. Хотят учиться все – от воспитателей детсадов и работников банков до охранников и священников. У инструкторов, обучающих быстро останавливать кровотечение или восстанавливать сердцебиение, график расписан до апреля, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 17 февраля 2022 года.

Например, Игорь – совладелец ресторанного бизнеса. В необычном для себя амплуа – он учится оказывать первую медицинскую помощь. На тренинг Красного Креста вместе с собой позвал коллег. Думал была небольшая компания, а вызвались и почти все. Здесь – повара, официанты, баристы, бармены. Они отложили работу в столичном ресторане – учатся останавливать кровотечения, запускать сердце, накладывать жгуты и повязки. Получать навыки, которые могут понадобиться в чрезвычайной ситуации, — это их способ борьбы с тревогой на фоне угрозы военного наступления.

Практические знания и четкие алгоритмы – это действительно то, что может защитить от паники и тревоги – говорит инструктор центра спецучебы Олег Картавый. То, что у него на столе — может стать домашней аптечкой в случае военных действий. Однако здесь нет никаких медикаментов.

Аптечка первой помощи – это аптечка, которая в любой стране не содержит медикаментов. Это средства, чтобы справиться с ранами, кровотечениями, травмами.

Вот что должно быть на такой случай:

турникет для остановки кровотечения,

эластичные и стерильные бинты,

перевязочный пакет,

пластыри,

ножницы,

перчатки,

спиртовые салфетки,

треугольный платок — выполняет роль универсальной повязки,

термопокрывало и антисептик.

Стоимость такого набора стартует от 1000 гривен – это в расчете на двух человек.

Кровопотеря – это основная причина гибели в случае ранения. Перекрыть кровотечение – это то, что каждый может сделать, чтобы дать шанс раненому дождаться более квалифицированной помощи.

Олег Картавы говорит, что интерес к курсам первой неотложной помощи в Украинке появился в 2014 году — после событий на Майдане и начале агрессии России. Но сейчас просто ажиотажный спрос на тренинги. Олег с коллегами тренирует онлайн, чтобы охватить максимальное количество желающих. К Красному Кресту тоже очередь.

Первой медицинской помощи хотят учиться воспитатели садов, банковские клерки, домохозяйки, работники охранных фирм и даже отцы разных конфессий.

Между догматическим богословием и изучением Нового Завета они изучают азы сердечно-легочной реанимации. Инструктор центра экстренной медпомощи настраивает будущих священников – если рядом кто-то потерял сознание, не стоит ограничиваться молитвой, нужно действовать и то быстро.

Также читайте Школа с бункером: в Киеве для детей подготовили безопасное укрытие

Эти навыки понадобятся не только в случае военных действий, но и в случае аварии или в обычной жизни. Ибо, например, 60 тысяч украинцев умирают от остановки сердца на догоспитальном этапе. Это значит, что до приезда скорой не находится рядом с человеком, который может начать массаж сердца, и дать шанс дождаться врачей.

По приблизительным оценкам, начиная с 2014 года, миллион украинцев получили элементарные знания о первой медицинской помощи. То есть, это каждый 30 среди взрослого населения. Но это не значит, что на практике все эти люди реально смогут помочь, говорят инструкторы, в экстремальной ситуации только единицы могут себя овладеть и начать действовать.

Читайте также:

Среди украинцев наблюдается ажиотажный спрос на курсы первой медицинской помощи | ТСН 19:30