Аптечка першої допомоги: що має бути всередині

Практичні знання і чіткі алгоритми - це справді те, що може захистити від паніки і тривоги.

Серед українців - ажіотажний попит на курси першої медичної допомоги. Хочуть навчатися всі - від вихователів дитсадків і працівників банків до охоронців та священників. В інструкторів, що навчають швидко зупиняти кровотечу чи відновлювати серцебиття, графік розписаний до квітня, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 17 лютого 2022 року.

Наприклад, Ігор - співвласник ресторанного бізнесу. У незвичному для себе амплуа - він вчиться надавати першу медичну допомогу. На тренінг Червоного Хреста разом з собою покликав колег. Думав буде невелика компанія, а зголосилися та майже всі. Тут - кухарі, офіціанти, баристи, бармени. Вони відклали роботу в столичному ресторані - вчаться зупиняти кровотечі, запускати серце, накладати джгути та пов'язки. Отримувати навички, які можуть знадобитися у надзвичайній ситуації - це їхній спосіб боротьби з тривогою на тлі загрози військового наступу.

Практичні знання і чіткі алгоритм - це справді те, що може захистити від паніки і тривоги - каже інструктор центру спецвишкілу Олег Картавий. Те що в нього на столі - може стати домашньою аптечкою у разі військових дій. Однак тут не має жодних медикаментів.

Аптечка першої допомоги - це аптечка, яка в будь-які країні не містить медикаментів. Це - засоби аби справитися з ранами, кровотечами, травмами.

Ось що має бути на такий випадок :

турнікет для зупинки кровотечі,

еластичні та стерильні бинти,

перев'язувальний пакет,

пластирі,

ножиці,

рукавички,

спиртові серветки,

трикутна хустка - виконує роль універсальної пов'язки,

термопокривало та антисептик.

Вартість такого набору стартує від 1000 гривень - це з розрахунку на двох осіб.

Крововтрата - це основна причина загибелі у разі поранення. Перекрити кровотечу - це те, що кожен може зробити аби дати шанс пораненому дочекатися більш кваліфікованої допомоги.

Олег Картавий каже, що цікавість до курсів першої невідкладної допомоги в Українці з'явилася 2014 році - після подій на Майдані і початку агресії Росії. Але зараз просто ажіотажний попит на тренінги. Олег з колегами тренує онлайн, аби охопити максимальну кількість охочих. До Червоного Хреста теж черга.

Першій медичній допомозі хочуть навчатися вихователі садочків, банківські клерки, домогосподарки, працівники охоронних фірм і навіть панотці різних конфесій.

Між догматичним богослів'ям та вивченням Нового Заповіту вони вивчають ази серцево-легеневої реанімації. Інструктор центру екстреної меддопомоги налаштовує майбутніх священників - якщо поруч хтось знепритомнів, не варто обмежуватися молитвою, треба діяти і то швидко.

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Ці навички знадобляться не лише у разі військових дій, але і у випадку аварії або у звичайному житті. Бо, наприклад, 60 тисяч українців помирає від зупинки серця на догоспітальному етапі. Це означає, що до приїзду швидкої не знаходиться поруч людини, яка може розпочати масаж серця і дати шанс дочекатися лікарів.

За приблизними оцінками, починаючи з 2014, мільйон українців отримали елементарні знання про першу медичну допомогу. Тобто це кожен 30 серед дорослого населення. Але це не означає, що на практиці всі ці люди реально зможуть допомогти, кажуть інструктори, в екстремальній ситуації лише одиниці можуть себе опанувати і почати діяти.

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