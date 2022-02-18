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"Великий обман": Тимошенко назвала Мінські угоди неприйнятними для України

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"Великий обман": Тимошенко назвала Мінські угоди неприйнятними для України

Право на владу

Тимошенко вважає, що ухвалення чи неухвалення Мінських угод означає фактично "існування або неіснування суверенної України".

Голова партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що Мінські угоди, у тому вигляді, в якому вони існують зараз — неприйнятні для України.

Про це нардепка розповіла у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Тимошенко звернула увагу на небезпеку проведення виборів в ОРДЛО до виведення російських військ. За її словами, тоді там перемогу здобудуть прихильники Росії, які зможуть потім впливати на зовнішньополітичний курс України.

"У нас зараз стоїть питання: існування або, по суті, неіснування суверенної України. Мінські угоди — це не просто домовленості, які можна зробити, а потім обійти, якось адаптувати. Це великий обман. Нам треба чітко і ясно сказати, припинити гру, яка ведеться вісім років, яка завела Україну у той глухий кут, у якому ми зараз знаходимося. Треба чесно сказати, що в такому вигляді, як написаний Мінськ-2, — це неприйнятно для України", — наголосила вона.

"Мінськ-2 – це неприйнятно для України" – Тимошенко

"Мінськ-2 – це неприйнятно для України" – Тимошенко

Раніше Ігор Палиця розповів, чи може Україна відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки.

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