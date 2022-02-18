Помог новичок команды: "Севилья" в волевом стиле выиграла первый матч 1/16 финала Лиги Европы

Помог новичок команды: "Севилья" в волевом стиле выиграла первый матч 1/16 финала Лиги Европы

"Нервионцы" отправили в ворота соперника три мяча.

В четверг, 17 февраля , в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Севилья" уверенно обыграла "Динамо" Загреб – 3:1 .

Все четыре гола команды забили в первом тайме. На 13-й минуте счет открыла "Севилья". Отличился полузащитник Иван Ракитич, реализовавший пенальти. На 41-й минуте Мислав Оршич воспользовался передачей защитника Стефана Ристовски и сравнял счет. Через три минуты хозяев снова вывел вперед полузащитник Лукас Окампос.

В компенсированное к первому тайму время окончательный счет установил новичок команды Антони Марсьяль, которому ассистировал полузащитник Алехандро Гомес.

Ответная встреча между "Севильей" и загребским "Динамо" состоится 24 февраля. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

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