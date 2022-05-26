ФСБ может совершить дворцовый переворот в России — Жданов

Война между ФСБ и Минобороны в России не закончилась. Появление Путина в госпитале в сопровождении Шойгу может быть монтажом.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

На днях Путин вместе со своим министром обороны Шойгу показательно под телевизионные камеры посетили военный госпиталь в Москве, где вроде бы пообщались с российскими военными, ранеными на войне против Украины. До этого Путин избегал каких-либо публичных подтверждений, что российские войска несут катастрофические потери в войне, создавая миф о "непобедимости" и "бессмертности" российской армии, несмотря на потери 30 тыс. убитыми.



Однако, по поводу визита Путина в госпиталь, появляется все больше информации о том, что это были якобы актеры, но отнюдь не настоящие раненые военные. По словам военного эксперта Олега Жданова, есть даже непроверенная информация, поступающая от источников того же ФСБ, что этот визит – очередная "консерва" от Путина.



"Почему? Потому что они утверждают, что Путин не посещал никаких госпиталей, а это был либо монтаж, либо двойник. Скорее всего, монтаж. Эти "консервы" они подготовили, как говорят эти каналы ФСБ, на период болезни Путина, чтобы показать вроде бы его активную деятельность", – говорит ТСН.ua Олег Жданов.



Однако, означает ли появление Путина в сопровождении Шойгу в этом ролике, даже если это монтаж, что в борьбе между ФСБ и Минобороны победила военная вертикаль? Военный эксперт Олег Жданов говорит, что в военном блоке Минобороны продолжается охота на ведьм и чистки рядов генералитета.



"Мы снова слышим фамилии генералов, которых отстраняют и снимают с должностей за провал операции, и постоянно назначают новых руководителей на должности командармов, или назначают генералов, руководящих тем или иным участком фронта в Украине. Кстати, сейчас ситуация реально очень напоминает март 1945 года, когда Гитлер начал менять своих фельдмаршалов, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Но ФСБ, на мой взгляд, — это будет та структура, которая может реально совершить дворцовый переворот в РФ, но никак не военные" — заключает Олег Жданов.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 92-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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