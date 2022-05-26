ФСБ може здійснити палацовий переворот у Росії - Жданов

Війна між ФСБ та Міноборони в Росії не закінчилася. Поява Путіна у госпіталі у супроводі Шойгу може бути монтажем.

Про це ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Днями Путін разом із своїм міністром оборони Шойгу показово під телевізійні камери відвідали військовий шпиталь у Москві, де начебто поспілкувалися з російськими військовими, пораненими на війні проти Україні. До цього Путін уникав будь-яких публічних підтверджень, що російські війська несуть катастрофічні втрати у війні, створюючи міф про "непереможність" та "безсмертність" російської армії, незважаючи на втрати 30 тис. вбитими.



Проте, щодо візиту Путіна до шпиталю, з'являється все більше інформації про те, що це були начебто актори, але аж ніяк не справжні поранені військові. За словами військового експерта Олега Жданова, є навіть неперевірена інформація, яка надходить від джерел того ж ФСБ, що цей візит – це чергова "консерва" від Путіна.



"Чому? Тому що вони стверджують, що Путін не відвідував жодних шпиталів, а це був або монтаж, або двійник. Швидше за все монтаж. Ці "консерви" вони підготували, як кажуть ці канали ФСБ, на період хвороби Путіна, щоб показати начебто його активну діяльність", - каже ТСН.ua Олег Жданов.



Проте, чи означає поява Путіна у супроводі Шойгу у цьому ролику, навіть якщо це монтаж, що у боротьбі між ФСБ та Міноборони перемогла саме військова вертикаль? Військовий експерт Олег Жданов каже, що у військовому блоці Міноборони продовжується полювання на відьом і чистки рядів генералітету.



"Ми знову чуємо прізвища генералів, яких відсторонюють і знімають із посад за провал операції, і постійно призначають нових очільників на посади командармів, або призначають генералів, які керують тою чи іншою ділянкою фронту в Україні. До речі зараз ситуація реально дуже нагадує березень 1945 року, коли Гітлер почав міняти своїх фельдмаршалів, щоб покращити ситуацію на фронті. Подивимося. Але ФСБ, на мій погляд, - це буде та структура, яка може реально здійснити палацовий переворот у РФ, але ніяк не військові" – підсумовує Олег Жданов.

Також читайте Жданов оцінив шанси України втримати контроль над Луганщиною

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 92-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: