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Мельник рассказал, когда в Украину поступит современная система ПВО IRIS-T

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Мельник рассказал, когда в Украину поступит современная система ПВО IRIS-T

Фото: Getty Images

Немецкая система ПВО IRIS-T – это новейшая система, которой нет на вооружении даже в немецкой армии.

Украина заключила договор на ее поставку ВСУ. Первые системы будут на вооружении уже в начале 2023 года.

Об этом в эфире телемарафона на телеканале "1+1" сказал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Три системы, о которых идет сейчас речь, будут поступать пошагово, начиная с начала следующего года. Но это тоже важно, ведь когда россияне будут знать, что эти системы будут у нас, когда они будут понимать, что не только один город, но и другие объекты будут защищены, то таким образом нашим людям можно спокойнее спать", — пояснил Мельник.

Напомним, Андрей Мельник сообщил, что Украина подписала контракт на поставку современных систем ПВО IRIS-T.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты — до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1612
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