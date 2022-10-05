Украина подписала контракт о поставках систем ПВО IRIS-T — Мельник

Контракт о поставках современных систем ПВО Украина подписала 5 октября. Сумма договора – более 500 тыс. евро.

Об этом в эфире телемарафона на телеканале "1+1" сказал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Сегодня я бы хотел с радостью сообщить, что мы буквально только что подписали контракты на поставку Украине новых систем противовоздушной обороны. Это — IRIS-T. Сумма контракта — более 500 тыс. евро. Мы благодарны правительству Германии за то, что нам удалось убедить их помочь с финансированием. То есть не только с разрешением, сопровождением и обучением наших военных. Я сам был недавно в Баварии, где расположена фирма, которая производит эти сверхсовременные системы, которых нет даже в Бундесвере. Эта система может защитить такой город, как Киев", – сказал Мельник.

Напомним, система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты – до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

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