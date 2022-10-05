Україна підписала контракт про постачання систем ППО IRIS-T - Мельник

Контракт про постачання сучасних систем ППО Україна підписала 5 жовтня. Сума договору - понад 500 тис. євро.

Про це в етері телемарафону на телеканалі "1+1" сказав колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Сьогодні я б хотів з радістю повідомити, що ми буквально щойно підписали контракти на постачання Україні нових систем протиповітряної оборони. Це - IRIS-T. Сума контракту - понад 500 тис. євро. Ми вдячні уряду Німеччини за те, що нам вдалось переконати їх допомогти з фінансуванням. Тобто не лише із дозволом, супроводженням та навчанням наших військових. Я сам був недавно у Баварії, де розташована фірма, яка виготовляє ці надсучасні системи, яких немає навіть у Бундесвері. Ця система може захистити таке місто, як Київ", - сказав Мельник.

Нагадаємо, система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти - до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

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