Україна підписала контракт про постачання систем ППО IRIS-T - Мельник

Україна підписала контракт на постачання сучасних систем ППО IRIS-T.
Контракт про постачання сучасних систем ППО Україна підписала 5 жовтня. Сума договору - понад 500 тис. євро.
Про це в етері телемарафону на телеканалі "1+1" сказав колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"Сьогодні я б хотів з радістю повідомити, що ми буквально щойно підписали контракти на постачання Україні нових систем протиповітряної оборони. Це - IRIS-T. Сума контракту - понад 500 тис. євро. Ми вдячні уряду Німеччини за те, що нам вдалось переконати їх допомогти з фінансуванням. Тобто не лише із дозволом, супроводженням та навчанням наших військових. Я сам був недавно у Баварії, де розташована фірма, яка виготовляє ці надсучасні системи, яких немає навіть у Бундесвері. Ця система може захистити таке місто, як Київ", - сказав Мельник.
Нагадаємо, система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти - до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.
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