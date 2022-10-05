Повітряні сили збили 6 іранських безпілотників-"шахідів" - Зеленський

Воїнам Повітряних сил України сьогодні вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, що їх окупанти намагалися використати проти наших міст.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 5 жовтня.

За його словами, три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку. Ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.

Раніше Володимир Зеленський розповів про звільнення ще трьох населених пунктів на Херсонщині.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російська армія завдала удару дронами-камікадзе по місту Біла Церква Київської області. Росія використала дрони Shahed-136. Зафіксовано шість влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.

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