Реал - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку групової стадії Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між донецьким "Шахтарем" та мадридським "Реалом".

У середу, 5 жовтня , донецький "Шахтар" зіграє проти мадридського "Реала" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок між "вершковими" та "гірниками" відбудеться на легендарному стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

В іншому матчі третього туру в групі F німецький "РБ Лейпциг" прийматиме шотландський "Селтік". Ця гра також розпочнеться 5 жовтня, але о 19:45 за київським часом.

Після сенсаційної розгромної перемоги над "Лейпцигом" та нічиєї з "Селтіком" донецький клуб з 4 очками посідає друге місце у своєму квартеті. Лідирує з 6 балами "Реал". На третій та четвертій позиціях розташувалися "Селтік" (1) та "Лейпциг" (0) відповідно.

над "Лейпцигом" та з "Селтіком" донецький клуб з 4 очками посідає друге місце у своєму квартеті. Лідирує з 6 балами "Реал". На третій та четвертій позиціях розташувалися "Селтік" (1) та "Лейпциг" (0) відповідно. Поєдинки 4-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 11 жовтня: "Шахтар" - "Реал", "Селтік" - РБ "Лейпциг".