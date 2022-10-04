Реал - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/23 между донецким "Шахтером" и мадридским "Реалом".

В среду, 5 октября , донецкий "Шахтер" сыграет против мадридского "Реала" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 .

Поединок между "сливочными" и "горняками" состоится на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В другом матче третьего тура в группе F немецкий "РБ Лейпциг" будет принимать шотландский "Селтик". Эта игра также начнется 5 октября, но в 19:45 по киевскому времени.

После сенсационной разгромной победы над "Лейпцигом" и ничьей с "Селтиком" донецкий клуб с 4 очками занимает второе место в своем квартете. Лидирует с 6 баллами "Реал". На третьей и четвертой позициях расположились "Селтик" (1) и "Лейпциг" (0) соответственно.

над "Лейпцигом" и с "Селтиком" донецкий клуб с 4 очками занимает второе место в своем квартете. Лидирует с 6 баллами "Реал". На третьей и четвертой позициях расположились "Селтик" (1) и "Лейпциг" (0) соответственно. Поединки 4-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 11 октября: "Шахтер" - "Реал", "Селтик" - РБ "Лейпциг".