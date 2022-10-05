Воздушные силы сбили 6 иранских беспилотников-"шахидов" — Зеленский

Отличились воины 302-го зенитного ракетного Харьковского полка и 204-й Севастопольской бригады тактической авиации.
Воинам Воздушных сил Украины сегодня удалось сбить шесть беспилотников иранского производства, которые оккупанты пытались использовать против наших городов.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 5 октября.
По его словам, три беспилотника были сбиты зенитчиками 302-го зенитного ракетного Харьковского полка. Еще три сбили наши лётчики-истребители из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации.
Ранее Владимир Зеленский рассказал об освобождении еще трех населенных пунктов в Херсонской области.
Напомним, в ночь на 5 октября российская армия нанесла удар дронами-камикадзе по городу Белая Церковь Киевской области. Россия использовала дроны Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий и взрывов. В результате вражеского удара пострадал один человек. Кроме того, получила повреждения инфраструктура города.
Читайте также:
- Дроны-камикадзе ударили по Белой Церкви: в ОВА рассказали детали вражеской атаки
- Удар дронами-камикадзе по Белой Церкви: что известно об атаке и новой тактике оккупантов
- "Тревожный сигнал для ВСУ": эксперт объяснил, что означает атака дронов-камикадзе на Белую Церковь