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Мельник розповів, коли до України надійде сучасна система ППО IRIS-T

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Мельник розповів, коли до України надійде сучасна система ППО IRIS-T

Фото: Getty Images

Німецька система ППО IRIS-T - це найновіша система, якої немає на озброєнні навіть у німецькій армії.

Україна уклала договір на її постачання ЗСУ. Перші системи будуть на озброєнні вже на початку 2023 року. 

Про це в етері телемарафону на телеканалі "1+1" сказав колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник. 

"Три системи, про які йдеться зараз, будуть надходити покроково, починаючи від початку наступного року. Але це теж важливо, адже коли росіяни знатимуть, що ці системи будуть у нас, коли вони розумітимуть, що не лише одне місто, а й інші об'єкти будуть захищені, то таким чином нашим людям можна спокійніше спати", - пояснив Мельник. 

Нагадаємо, Андрій Мельник повідомив, що Україна підписала контракт на постачання сучасних систем ППО IRIS-T.

Зазначимо, що система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти - до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1809
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