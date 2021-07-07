Убийцы президента Гаити попали на видео

Власти обещают, что правоохранители и военные обеспечат спокойствие на улицах.

В ночь на 7 июня в собственной резиденции застрелили лидера Гаити и его жену. 53-летний Жовенель Моиз скончался на месте, Первая леди — час назад в больнице. Моиз возглавлял островное карибское государство с 2017 года.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Также читайте На Гаити объявили военное положение после убийства президента страны

Люди с оружием в руках под резиденцией президента — эти кадры разлетаются сетями. Страной занимается исполняющий обязанности премьера. В телефонном разговоре с местными СМИ он признается — о нападавших известно немного.

"Мы не идентифицировали группу, они говорили на испанском или английском. Они напали на резиденцию президента республики, и он погиб от ран", — отмечают в правительстве.

Клод Жозеф призывает нацию к спокойствию. Только в феврале этого года власти Гаити заявляли, что подавили вооруженный переворот и попытку покушения на президента. Жовенель Моиз возглавил страну в 2017 году. Оппозиция результат этих выборов ставила под сомнение, а победителя обвиняла в авторитаризме. С 2020 года Моиз правил страной без парламента, потому что выборы не состоялись. Призывы к отставке президента сопровождали масштабные протесты.

"Я на улице, чтобы требовать справедливости для обездоленного народа, это мое требование. Мы с бедного предместья и мы больше не можем так жить", — заявляли протестующие.

Существенно улучшить жизнь нации, большинство которой выживает менее чем на два доллара в день, президент Моиз так и не смог. Перед его убийством в стране только росло противостояние между бандами и полицией. Исполняющий обязанности премьера, который ныне возглавил государство, обещает — правоохранители и военные обеспечат спокойствие на улицах.

Новости мира: громкое убийство на Гаити - президента страны расстреляли в его резиденции

Напомним, на Гаити объявили военное положение после убийства президента страны. Такое решение принял Совет министров.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку