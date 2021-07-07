На Гаити объявили военное положение после убийства президента страны

Такое решение принял Совет министров.

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля 2021 года во время вооруженного нападения на его резиденцию. В стране объявили военное положение.

Об этом 7 июля сообщил и.о. премьер-министра Гаити Жозеф Клод.

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"По итогам экстренного заседания Совета министров мы решили объявить военное положение на территории всей страны", — сказал он в эфире государственного телевидения.

Напомним, что в октябре 2018 года Жовенеля Моиза уже пытались убить. Тогда стрельба произошла во время церемонии по случаю 212-й годовщины смерти основателя страны Жана-Жака Дессалинеса. Неизвестные открыли огонь, когда Моиз возлагал цветы в честь "отца нации". Президент Гаити тогда не пострадал, но ранения получили по крайней мере два его охранника, в том числе один из руководителей охраны.

Моиз возглавлял страну с февраля 2017 года. Гаитянский бизнесмен был объявлен официальным победителем ноябрьских выборов 3 января после того, как избирательный суд исключил заявления о массовых фальсификациях на выборах. Он получил 55,6% голосов, а ближайший соперник Джуд Селестин получил 19,5%. Тогда в столице Гаити Порт-о-Пренс произошли перестрелки: противники новоизбранного президента заявили, что они никогда не признают его победы на выборах.

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