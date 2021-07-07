Президента Гаити застрелили в ходе нападения на его резиденцию

Президента Гаити застрелили в ходе нападения на его резиденцию

Его жена получила ранения.

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Моиз возглавлял страну с февраля 2017 года.

Об этом сообщил местный портал Juno7.

"Примерно в час ночи группа неизвестных напала на резиденцию Моиза и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что часть из нападавших говорила на испанском.

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Кроме того информацию подтвердил и. о. премьер-министра Клод Жозеф и призвал население к спокойствию.

"Ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Принимаются все меры, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию", — говорится в его заявлении.

Напомним, что в октябре 2018 года Жовенеля Моиза уже пытались убить. Тогда стрельба произошла во время церемонии по случаю 212-й годовщины смерти основателя страны Жана-Жака Дессалинеса. Неизвестные открыли огонь, когда Моиз возлагал цветы в честь "отца нации". Президент Гаити тогда не пострадал, но ранения получили по крайней мере два его охранника, в том числе один из руководителей охраны.

Моизм возглавлял страну с февраля 2017 года. Гаитянский бизнесмен был объявлен официальным победителем ноябрьских выборов 3 января после того, как избирательный суд исключил заявления о массовых фальсификациях на выборах. Он получил 55,6% голосов, а ближайший соперник Джуд Селестин получил 19,5%. Тогда в столице Гаити Порт-о-Пренс произошли перестрелки: противники новоизбранного президента Жовенеля Моиза заявили, что они никогда не признают его победы на выборах.

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