Стася Ровинская об издевательствах над ней в школе: "Приходила домой и плакала"

Стася Ровинская об издевательствах над ней в школе: "Приходила домой и плакала"

Ведущая призналась, что была наименьшей в классе.

Украинская актриса, ведущая шоу "Твій День" Стася Ровинская ошеломила воспоминаниями о своих школьных годах.

Знаменитость честно призналась, что в школе была жертвой буллинга. По словам Стаси, она в классе была самой маленькой. Шесть лет будущей звезде лет исполнилось всего через неделю после того, как она пошла в первый класс. В то время одноклассникам Стаси было уже по 7, а некоторым даже 8.

"Очень часто слышала от них: "Чего ты такая маленькая? Ты что карличка?". Помню, приходила домой и плакала, что я такая маленькая? Детям и в голову не приходило, что я просто младше них ... Вскоре я подросла, но неуверенность в себе осталась ... И мои одноклассники уже привыкли надо мной смеяться, первые классы со мной всегда было что-то "не так" ... Странное имя, некая "Стася", что это за имя для девочки вообще?" — рассказала Ровинская.

Стася Ровинский в школе

Травили Ровинскую и за ее внешний вид, так по мнению девочек-сверстников она одевалась "немодно и недорого".

"Девочки говорили: "Ты что, на рынке одевалась? Кажется, я видела тебя вчера у секонда"... Я боялась что-то отвечать и просто молчала ... Где-то с пятого класса, помню, ситуация изменилась .. Я начала дружить с ребятами из класса и уже никто не издевался надо мной", — рассказала ведущая.

После 9-го класса Ровинская перешла в другую школу, где у нее началось все с начала:

"Главное, что я тогда поняла, неважно как ты выглядишь, какая у тебя одежда, надо быть красивой сердцем и душой, потому что это единственное, что чего-то стоит ... Мы можем изменить одежду, мы можем улучшить свою внешность, но если у нас нет красоты внутри нас, то это все лишь обертка, которая ничего не стоит", — отметила актриса.

Напомним, недавно ведущая шоу "Твой день" Стася Ровинская присоединилась к благотворительной фотосессии. Средства собирают для реконструктивной операции в Сербии.

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