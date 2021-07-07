Как получить электронный больничный: пошаговая инструкция

Сейчас происходит переход на электронный больничный.

В Украине продолжается переход от бумажных справок к электронному документообороту. В Минздраве объяснили украинцам алгоритм действий для того, чтобы получить документ.

Об этом сообщает пресс-центр НСЗУ.

Отмечается, что пациентам больше не придется нести на работу бумажный листок нетрудоспособности. Все будет осуществляться автоматически, а именно:

Пациент, имея жалобы на самочувствие, так же приходит на прием к врачу. После приема врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения. То есть фиксирует, что пациент в этот момент болеет и не может выполнять свою работу.

имея жалобы на самочувствие, так же После приема о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения. То есть и не может выполнять свою работу. Медицинское заключение о временной нетрудоспособности — это электронный документ. Он содержит только медицинскую информацию и никакой административной.

о временной нетрудоспособности — Он и никакой административной. Врач подписывает этот электронный документ своей квалифицированной электронной подписью. После этого документ автоматически отправляется в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда.

этот электронный документ своей квалифицированной После этого листков нетрудоспособности Пенсионного фонда. Пациент может увидеть свой электронный больничный через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Напомним, что все медучреждения должны перейти на электронный больничный уже с 1 сентября. О том, как будут работать электронные больничные — в нашем материале.

Новости Украины: как будут работать электронные больничные

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку