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Как получить электронный больничный: пошаговая инструкция

Как получить электронный больничный: пошаговая инструкция

УНИАН

Сейчас происходит переход на электронный больничный.

В Украине продолжается переход от бумажных справок к электронному документообороту. В Минздраве объяснили украинцам алгоритм действий для того, чтобы получить документ.

Об этом сообщает пресс-центр НСЗУ.

Отмечается, что пациентам больше не придется нести на работу бумажный листок нетрудоспособности. Все будет осуществляться автоматически, а именно:

  • Пациент, имея жалобы на самочувствие, так же приходит на прием к врачу. После приема врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения. То есть фиксирует, что пациент в этот момент болеет и не может выполнять свою работу.
  • Медицинское заключение о временной нетрудоспособности — это электронный документ. Он содержит только медицинскую информацию и никакой административной.
  • Врач подписывает этот электронный документ своей квалифицированной электронной подписью. После этого документ автоматически отправляется в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда.
  • Пациент может увидеть свой электронный больничный через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Напомним, что все медучреждения должны перейти на электронный больничный уже с 1 сентября. О том, как будут работать электронные больничные — в нашем материале.

Новости Украины: как будут работать электронные больничные

Новости Украины: как будут работать электронные больничные