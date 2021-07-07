Как получить электронный больничный: пошаговая инструкция

Сейчас происходит переход на электронный больничный.
В Украине продолжается переход от бумажных справок к электронному документообороту. В Минздраве объяснили украинцам алгоритм действий для того, чтобы получить документ.
Об этом сообщает пресс-центр НСЗУ.
Отмечается, что пациентам больше не придется нести на работу бумажный листок нетрудоспособности. Все будет осуществляться автоматически, а именно:
- Пациент, имея жалобы на самочувствие, так же приходит на прием к врачу. После приема врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения. То есть фиксирует, что пациент в этот момент болеет и не может выполнять свою работу.
- Медицинское заключение о временной нетрудоспособности — это электронный документ. Он содержит только медицинскую информацию и никакой административной.
- Врач подписывает этот электронный документ своей квалифицированной электронной подписью. После этого документ автоматически отправляется в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда.
- Пациент может увидеть свой электронный больничный через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
Напомним, что все медучреждения должны перейти на электронный больничный уже с 1 сентября. О том, как будут работать электронные больничные — в нашем материале.