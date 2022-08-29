В Сумах ребенок застрелил себя из автомата

В Сумах из автомата АК-74 случайно застрелился 12-летний подросток.
Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием.
Как сообщил ТСН.ua представитель ГУНП в Сумской области Владимир Крупецких, мальчик играл с автоматом и случайно нажал на спусковой крючок.
"Ранение было в голову", – сообщил нам Крупецких.
По данным полиции, выстрел был роковым, шансов на жизнь у ребенка не оставалось. Как нам стало известно из собственных источников, автомат находился в доме, потому как в семье мальчика есть силовики.
Напомним, в Одесской области мужчина выстрелил в голову 10-летнему мальчику.
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