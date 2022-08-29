Следком РФ подтвердил гибель коллаборанта Ковалева и его сожительницы

Российские правоохранители сообщили, что будут расследовать убийство в Херсонской области народного депутата, который пошел на сотрудничество с оккупантами.

Информацию об убийстве в Херсонской области коллаборанта и предателя, бывшего депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева, которого оккупанты назначили "заместителем главы областной администрации", официально подтвердили в Следственном комитете Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в понедельник, 29 августа.

В сообщении говорится, что Следственный комитет "зафиксирует и расследует обстоятельства преступления в отношении заместителя главы Херсонской областной администрации Ковалева".

Российские следователи подтвердили, что Ковалев погиб от огнестрельного ранения в результате нападения неизвестных лиц, совершенного накануне у него дома.

"Жертвой стала девушка, которая жила вместе с погибшим", — отметили в Следкоме России, не уточняя обстоятельств ее гибели.

Первые сообщения о ликвидации коллаборанта и предателя, бывшего депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева, появились в Сети в воскресенье, 28 августа. Местные жители сообщали, что у дома Ковалева в Голой Пристани видели много вооруженных российских военных.

Позже сообщили о том, что в больнице скончалась девушка, жившая вместе с предателем. У нее якобы было ножевое ранение.

Впервые покушение на Ковалева произошло еще в конце июня. Тогда неизвестные патриоты взорвали машину, в которой он находился. Коллаборант выжил и попал в больницу.

Тогда же украинские правоохранители сообщили Ковалеву о подозрении в госизмене, а суд принял решение о его заочном аресте.

Напомним, ранее в оккупированной Михайловке в Запорожской области нашли повешенным коллаборанта Андрея Рыжкова, который с приходом российских захватчиков стал "начальником полиции".

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