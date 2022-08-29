Слідком РФ підтвердив загибель колаборанта Ковальова та його співмешканки

Російські правоохоронці повідомили, що будуть розслідувати убивство на Херсонщині народного депутата, який пішов на співпрацю з окупантами.

Інформацію про вбивство у Херсонській області колаборанта і зрадника, колишнього депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова, якого окупанти призначили “заступником голови обласної адміністрації”, офіційно підтвердили у Слідчому комітеті Російської Федерації.

Про це повідомили в пресслужбі СК РФ у понеділок, 29 серпня.

У повідомленні йдеться, що Слідчий комітет “зафіксує і розслідує обставини злочину щодо заступника голови Херсонської обласної адміністрації Ковальова”.

Російські слідчі підтвердили, що Ковальов загинув від вогнепального поранення внаслідок нападу невідомих осіб, який було скоєно напередодні у нього вдома.

“Жертвою також стала дівчина, яка жила разом із загиблим”, - зауважили у Слідкомі Росії, не уточнюючи обставин її загибелі.

Перші повідомлення про ліквідацію колаборанта і зрадника, колишнього депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова, з'явилися в Мережі у неділю, 28 серпня. Місцеві мешканці повідомляли, що біля будинку Ковальова у Голій Пристані бачили багато озброєних російських військових.

Згодом повідомили про те, що у лікарні померла дівчина, яка жила разом зі зрадником. У неї начебто було ножове поранення.

Вперше замах на Ковальова відбувся ще наприкінці червня. Тоді невідомі патріоти підірвали машину, в якій він перебував. Колаборант вижив і потрапив у лікарню.

Тоді ж українські правоохоронці повідомили Ковальову про підозру у держзраді, а суд ухвалив рішення про його заочний арешт.

Нагадаємо, раніше в окупованій Михайлівці на Запоріжжі знайшли повішеним колаборанта Андрія Рижкова, який з приходом російських загарбників став "начальником поліції".

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